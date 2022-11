Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si Petrolul Ploiesti au remizat, scor 2-2 (2-1). Varga a deschis scorul pentru covasneni, cu un sut de la marginea careului (20), Cebotaru a egalat imediat pentru prahoveni (22), iar Achahbar a stabilit scorul la pauza (37). Petrolul a egalat pe final, prin Dumitriu (88).Cristian Bergodi a trimis in teren o formula in care si-au facut loc destui jucatori care de obicei sunt rezerve, insa in partea a ... citeste toata stirea