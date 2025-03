Sepsi-SIC a cucerit a noua Cupa a Romaniei

Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a cucerit Cupa Romaniei la baschet feminin, duminica, dupa ce a invins-o in finala pe CSM Targoviste, cu scorul de 64-43 (22-6, 15-11, 13-15, 14-11), in Sala Victoria din Arad.Sepsi-SIC si-a trecut in palmares al noualea trofeu in competitie, dupa cele din 2008, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022 si 2023.Ciera Joycelyn Johnson, cu 21 de puncte si 13 recuperari, Taya Ashley Robinson, ... citește toată știrea