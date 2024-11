Sepsi-SIC, infrangere la 15 puncte in Eurocup

ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a fost invinsa fara drept de apel de echipa spaniola IDK Euskotren, cu scorul de 68-53 (20-13, 18-8, 16-20, 14-12), miercuri seara, la San Sebastian, in Grupa C a competitiei feminine de baschet EuroCup Women. Sepsi-SIC ramane cu o singura victorie in grupa si sanse mici de a merge mai departe.Ciera Johnson, cu 19 puncte, 13 recuperari, Taya Robinson, 16 p, 11 rec, si Livia Gereben, 10 p, 5 pd, s-au remarcat de la echipa covasneana.In clasament, pe primul loc ... citește toată știrea