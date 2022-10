Sepsi-SIC n-a intrat in Euroliga, merge in Eurocup

Campioana Romaniei la baschet feminin, Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe, nu a reusit sa se califice pe tabloul principal al Euroligii, cea mai importanta competitie continentala inter-cluburi. Fetele pregatite de bosniacul Zoran Mikes au pierdut in fata lui Olymiakos Pireu (54-73) si au castigat in fata Stelei Rosii (83-63), la Belgrad, intr-una dintre grupele preliminare. O singura victorie nu a fost de ajuns, intrucat Olympiakos s-a impus si in fata formatiei sarbe (84-60), care a gazduit turneul. ... citeste toata stirea