Sepsi-SIC, surpriza etapei in liga secunda

Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a reusit surpriza etapei in liga secunda de handbal feminin. Fetele pregatite de Carmen Cartas si Eugen Ciulei au invins Activ Prahova Ploiesti, scor 31-29 (17-19) si pastreaza sanse la calificarea in turneul final pentru promovarea in Liga Nationala.Dupa aceasta victorie, Sepsi-SIC se afla pe locul patru in Seria A, cu 18 puncte, la egalitate cu Unirea Slobozia, in urma lui CSM Slatina (24) si Activ Prahova Ploiesti (21) si inaintea lui Neptun Constanta (6), Unirea ... citește toată știrea