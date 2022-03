Sepsi, start cu dreptul in playout

Sepsi OSK s-a impus in fata celor de la CS Mioveni cu scorul de 3-1, la Sfantu Gheorghe, in primul meci din play-out-ul Ligii 1. Argesenii au deschis scorul in minutul 38, cand Sanoh a centrat de la coltul terenului, Garutti a prelungit cu capul la Balaur care a marcat in poarta lui Niczuly. In cea de-a doua repriza, jocul le-a apartinut in totalitate gazdelor. In minutul 79, dupa ce Popescu a respins un balon expediat de Mitrea, mingea a ajuns la Tudorie care a reusit sa ... citeste toata stirea