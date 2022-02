Sepsi - Universitatea, in semifinalele Cupei

Universitatea Craiova, detinatoarea trofeului, o va intalni pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe in semifinalele Cupei Romaniei la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate joi, la Casa Fotbalului.Sepsi OSK, finalista in 2020, va fi gazda in prima mansa, programata in intervalul 19-21 aprilie, in timp ce returul va avea loc la Craiova, in perioada 10-12 mai.In meciurile directe din Liga I, in acest sezon, rezultatul duelului de la Craiova a fost egal, 1-1, iar in retur Sepsi OSK s-a impus cu 3-1. ... citeste toata stirea