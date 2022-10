Sepsi, victorie dramatica in primul meci din grupele EuroCup

Campioana Romaniei la baschet feminin, Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe, a debutat cu victorie in grupa E din FIBA EuroCup, scor 76-75 (38-37), cu formatia israeliana Elitzur Holon.Principalele marcatoare ale partidei de la Arena Sepsi au fost Jespersen 26 puncte, pentru gazde, respectiv Simms 28, pentru Holon. Partida a fost una echilibrata, iar finalul cu adevarat dramatic, soarta punctelor disputandu-se pana in ultima secunda."Nu am reusit sa ne ridicam la cel mai bun nivel al nostru! Nu am ... citeste toata stirea