Serena a batut-o dupa un meci de doua ore si jumatate, pe Kontaveit

Serena Williams a obtinut o victorie uriasa la US Open 2022. Americanca a batut-o pe ocupanta locului 2 WTA, Anett Kontaveit, 7-6, 2-6, 6-2 si s-a calificat in turul 3 de la Flushing Meadows, ultimul turneu al carierei ei. Americanca a invins-o pe favorita 2 dupa doua ore si 27 de minute, in urma celui mai bun meci facut de ea in 2022. Pentru Serena, urmeaza duelul din runda a treia cu australianca Ajla Tomljanovic, locul 46 WTA. Serena Williams ramane una dintre cele mai iubite sportive din ... citeste toata stirea