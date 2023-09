Jucatorul german Serge Gnabry (foto) va fi operat miercuri, dupa ce si-a fracturat antebratul stang in meciul castigat de Bayern Munchen cu 4-0 in Cupa Germaniei, in fata formatiei Munster. Potrivit lui Thomas Tuchel, jucatorul va fi "indisponibil timp de cateva saptamani".Serge Gnabry s-a accidentat in minutul 11 al meciului de marti seara, din Cupa Germaniei, cu Preussen Munster (D3), scor 4-0. S-a confirmat ca Serge Gnabry a suferit o fractura de cubitus la antebratul stang", a precizat ... citeste toata stirea