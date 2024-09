Sergio Ramos ar putea ajunge in MLS

Ramas liber de contract dupa despartirea de Sevilla, Sergio Ramos (foto) nu are de gand sa se retraga. Ajuns la 38 de ani, fundasul spaniol are mai multe oferte pe masa, iar una dintre ele ii surade acestuia.Mai multe echipe din Brazilia, Mexic, Orientul Mijlociu si Statele Unite ale Americii si-au propus sa dea loviutra si sa semneze cu Sergio Ramos. Se pare ca varianta petrodolarilor nu este una pe care superstarul o ia in considerare, astfel ca ar urma sa ajunga pe unul dintre cel doua ... citește toată știrea