FC Brasov a ajuns la un acord cu Sergiu Pirvulescu, pentru un contract pana in vara. Fundasul dreapta a fost imprumutat de la Kids Tampa, dupa ce la inceputul sezonului a jucat pentru Gloria Buzau.Desi are doar 19 ani, tanarul fundas brasovean este deja un obisnuit al ligii a 2-a, aflandu-se la al 3-lea sezon, avand si o promovare la activ, sezonul trecut, cu Petrolul Ploiesti. Brasoveanul are deja 57 de partide jucate in ... citeste toata stirea