Serhou Guirassy, liderul clasamentului golgheterilor Ligii Campionilor inaintea optimilor de finala

Internationalul guineean Serhou Guirassy, atacantul echipei Borussia Dortmund, ocupa primul loc in clasamentul golgheterilor Ligii Campionilor la fotbal, cu 10 goluri marcate, inaintea fazei optimilor de finala, a carei tragere la sorti va avea loc vineri la Nyon (Elvetia).Guirassy a fost titular miercuri seara in meciul dintre Borussia Dortmund si Sporting Lisabona (0-0), dar nu a reusit sa inscrie nici de la punctul cu var, guineeanul ratand un penalty in minutul 59.El este urmat in ... citește toată știrea