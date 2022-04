Sezon incheiat pentru Man

Dennis Man (foto) a lipsit de la ultimul meci al Parmei, care a pierdut cu Perugia, scor 1-2, in etapa a 36-a din Serie B.Absenta internationalului roman i-a ingirjorat pe fanii formatiei emiliane, mai ales dupa ce acesta a postat in mediul virtual si o fotografie in care apare cu carje.Inaintea partidei respective, Man, care este dorit de Atalanta, a acuzat probleme medicale, astfel ca antrenorul Giuseppe Iachini a decis sa nu mizeze deloc pe el.Presa din ... citeste toata stirea