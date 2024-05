Sezonul de tenis de camp 2024 la Baza Sportiva Olimpia Brasov de deschide din 20 mai

Consiliul Judetean Brasov si Serviciul Public Judetean de Protectie a Plantelor - in calitate de administrator al Bazei Sportive Olimpia, ii asteapta pe toti iubitorii sportului, incepand cu data de 20 mai 2024, pana in luna octombrie 2024, sa practice sportul alb pe cele cinci terenuri de zgura reamenajate si pregatite pentru noul sezon.Programul de functionare este zilnic, de la ora 8:00 pana la orele 22:00, iar tarifele pentru activitatea de tenis de camp sunt aceleasi ca in sezonul trecut, ... citește toată știrea