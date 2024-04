Sezonul de viteza in coasta se deschide la Rasnov

Pentru al doilea an consecutiv, Trofeul Rasnov deschide sezonul vitezei in coasta romanesti, competitia urmand sa se desfasoare pe traseul traditional de pe Valea Cetatii, in perioada 12-14 aprilie, scrie radiobrasovfm.ro.Inscrierile pentru etapa comuna a Campionatului National de Viteza in Coasta si Trofeul National Masters al aceleiasi discipline, numara pana la acest moment 44 de piloti in calitate de concurenti, respectiv alti trei ce vor avea rolul de deschizatori.Campionul en-titre al ... citește toată știrea