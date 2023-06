Clubul Sepsi-SIC va avea echipa de futsal. Oficialii gruparii din Sfantu Gheorghe anunta ca Szabolcs Manya va fi antrenor-jucator al noii formatii, iar lotul se va baza, in mare masura, pe fotbalisti din judetul Covasna. Szabolcs Manya este component de baza al echipei nationale de futsal, fiind totodata membru al staff-ului tehnic condus de selectionerul Endre Kacso. In varsta de 34 de ani, Manya se intoarce, astfel, acasa, dupa ce in urma cu mai multi ani a evoluat pentru fosta echipa din ... citeste toata stirea