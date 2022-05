Sfarsit de drum pentru Kids Tampa Brasov in Liga Elitelor U15

ACS Kids Tampa Brasov a incheiat turneul semifinal al Ligii Elitelor U15 cu un egal, 1-1, contra celor de la FC Bacau. Kids a ratat, astfel, calificarea in faza finala a intrecerii. Golul "ursilor" a fost marcat de Tronciu. in celelalte jocuri, brasovenii au fost invinsi de FCSB (6-0) si Farul Constanta (2-0)."A fost un meci in care am incercat sa urmarim anumite aspecte pe care dorim sa le imbunatatim pana la jocul din semifinalele ... citeste toata stirea