Shakira nu sta la coada in parcul de distractii

In urma cu 5 luni, Gerard Pique (35 de ani) si Shakira (45 de ani) au pus capat relatiei pe care o aveau de 12 ani. Artista petrece foarte mult timp in compania celor doi copii, Sasha si Milan, si posteaza deseori imagini cu acestia pe retelele sociale. Presa din Spania a scos in evidenta un gest facut de Shakira in aceasta saptamana. Cantareata columbiana i-a infuriat pe ceilalti parinti, dupa ce a sarit peste o coada de 90 de minute si s-a bagat in fata, intr-un parc de distractii din ... citeste toata stirea