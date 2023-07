Patru jucatori pot pleca de la Rapid, in aceasta vara, dupa numirea lui Cristiano Bergodi (foto). Tehnicianul italian e gata sa inceapa curatenia de vara, si i-a trecut pe lista neagra pe Florin Stefan, Andrei Ciobanu, Valentin Costache si Razvan Oaida. Cristiano Bergodi a preluat-o pe Rapid dupa plecarea lui Adrian Mutu. "Briliantul" s-a despartit de giulesteni, cu doar cateva zile inainte ca trupa de sub Grant sa debuteze in noul sezon de Liga 1. Plecarea lui Adrian Mutu ar putea aduce cu ... citeste toata stirea