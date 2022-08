Neymar (30 de ani) are un start de sezon exceptional de sezon la PSG, asta dupa ce in decursul verii s-a vorbit despre o posibila plecare a sa de la Paris. Atacantul brazilian a fost din nou decisiv pentru parizieni, in meciul castigat cu Lille, 7-1, in a treia etapa din Ligue 1. Sud-americanul a contribuit la 5 din cele 7 goluri marcate de campioana Frantei, care a facut spectacol pe terenul lui Lille. De altfel, ... citeste toata stirea