Si volei, si fotbal

Alexandru Casvean (34 de ani) provine dintr-o familie de sportivi de performanta in volei. Dar prima dragoste a lui Alexandru a fost fotbalul, iar junioratul l-a facut la Tractorul Brasov."Imi doream sa fac pasul la FC Brasov, doar ca aveai nevoie de pile""In familia mea, ambii parinti au facut volei de performanta, sora mea, la fel, dar eu am inceput cu fotbalul. Mai intai cu baietii in cartier, apoi la juniorii Tractorului. Am jucat la Tractorul pana la varsta de 17 ani si imi doream sa ... citește toată știrea