Sibienii ataca la TAS depunctarea primita la final de an

Clubul FC Hermannstadt a fost sanctionat 9 puncte in clasamentul Superligii de fotbal, conform hotararii Comisiei pentru Acordarea Licentei Cluburilor din 13 decembrie, potrivit site-ului FRF, penalizare pe care gruparea sibiana o considera "nemeritata si injusta"."In cei 7 ani si jumatate de (scurta) existenta, s-au intamplat atat de multe la clubul nostru incat foarte probabil candva se va scrie o carte dupa care se va face un film. Iata ca acum, in prag de sarbatori, primim 'cadou' in ... citeste toata stirea