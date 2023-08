Hermannstadt l-a vandut pe portarul Karlo Letica - foto - (26 de ani) la Lausanne, unde va fi coleg cu Rares Ilie, imprumutat in acest sezon in Elvetia de Nice. Crescut de Hajduk Split, Letica a mai evoluat la Club Brugge, SPAL si Sampdoria inainte de a ajunge in Romania, in 2021, la CFR Cluj. Dupa un sezon in care a castigat titlul, gruparea din Gruia l-a cedat la Hermannstadt. Letica a fost om de baza la trupa din Sibiu in stagiunea precedenta si a atras atentia cluburilor din strainatate. ... citeste toata stirea