Simona Halep a fost acuzata de alta incalcare a regulamentului antidoping.ITIA (n.r. Agentia Internationala de Integritate a Tenisului) a postat vineri un comunicat de presa in care o acuza pe Simona Halep de nereguli in pasaportul sau biologic (ABP).Pasaportul Biologic al Sportivului (ABP), mentionat de Agentia Internationala de Integritate a Tenisului in noua acuzatie impotriva Simonei Halep, monitorizeaza anumite "variabile biologice" care dezvaluie indirect efectele dopajului, se arata ... citeste toata stirea