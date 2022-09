Simona Halep a implinit ieri 31 de ani!

In acest an, ea a inceput colaborarea cu antrenorul Patrick Mouratoglou, dar a si divortat de Toni Iuruc. In aprilie, Simona Halep a anuntat inceperea colaborarii cu antrenorul francez Patrick Mouratoglou, dupa ce se antrenase la academia acestuia din Franta. In plan personal, Halep a divortat, in august, la doar un an de la casatoria civila, de omul de afaceri Toni Iuruc. Tot in plan personal, sportiva a decis sa sa se opereze la nas, dupa ce acuza de multi ani probleme de respiratie, ocazie ... citeste toata stirea