Simona Halep a invins-o pe Arina Rodionova si este in turul 2 la turneul de la Hong Kong

Simona Halep (33 de ani, 1.130 WTA) a invins-o pe Arina Rodionova (34 de ani, 114 WTA), scor 6-2, 4-6, 6-4, in runda inaugurala a turneului de la Hong Kong. Revenita pe teren dupa ce o accidentare la genunchi a tinut-o "pe tusa" aproape 5 luni, Halep a castigat la pas primul set, 6-2, scrie digisport.ro. Constanteanca a fost condusa cu 1-4 in actul secund, a revenit la 4-4, insa a pierdut in cele din urma cu 4-6. Apoi, in decisiv, a castigat cu 6-4. In turul 2, Simona Halep o va intalni pe Anna ... citește toată știrea