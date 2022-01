Simona Halep e in picaj, a cazut pe locul 23

Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) s-a oprit in optimi la Australian Open, dupa ce a cedat in fata frantuzoaicei Alize Cornet (32 de ani, locul 61 WTA), scor 4-6, 6-3, 4-6. Romanca a cazut pana pe locul 23 in clasamentul WTA live si risca sa mai coboare doua pozitii, daca Madison Keys (26 de ani, 51 WTA) sau Cornet s-ar fi calificat in finala sau daca turneul ar fi fost castigat de Kaia Kanepi (36 de ani, 115 WTA). Insa, in marea finala de la turneul de la Melbourne s-au calificat Ashleigh Barty ... citeste toata stirea