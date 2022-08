Simona Halep s-a califcat in finala de la Toronto. Adversara ei este Beatriz Haddad Maia, numarul 24 mondial

Simona Halep (locul 15 WTA) s-a calificat sambata in finala turneului de la Toronto dupa ce a invins-o pe americanca Jessica Pegula, locul 7 WTA si cap de serie 7. A fost o partida disputata, care a durat doua ore si 14 minute si in care romanca a avut o revenire in stil de mare campioana. Meciul s-a incheiat dupa trei seturi, primul set fiind pierdut de romanca. Scorul final a fost 2-6, 6-3, 6-4. Simona Halep (30 de ani) si Jessica Pegula (28 de ani) s-au intalnit pentru prima data in ... citeste toata stirea