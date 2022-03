Simona Halep si Sorana Cirstea vor fi adversare in optimile Indian Wells 2022

Simona Halep si Sorana Cirstea se vor confrunta in optimile Indian Wells 2022, dupa ce amandoua au reusit duminica seara sa-si invinga adversarele si sa treaca in urmatoarea etapa a turneului american.Simona Halep (locul 26 WTA) s-a impus in doua seturi in fata americancei Cori Gauff (SUA, 17 WTA), 6-3, 6-4, dupa un meci care a durat o ora si 17 minute.Adversara romancei a implinit 18 ani chiar duminica, insa desi cu mai putina experienta competitionala, ea are deja in palmares doua titluri ... citeste toata stirea