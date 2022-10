Simona Halep, testata pozitiv la un control antidoping

Cea mai buna jucatoare romana de tenis, Simona Halep, a anuntat, vineri, pe Instagram, ca a fost testata pozitiv la un control antidoping, la substanta roxadustat. "Astazi incepe cel mai dificil meci din viata mea: o lupta pentru adevar. Am fost notificata ca am fost testata pozitiv pentru o substanta numita Roxadustat, intr-o cantitate extrem de mica, lucru care a venit ca cel mai mare soc al vietii mele'', a scris Halep, fost lider mondial, in reteaua de socializare amintita. "In toata ... citeste toata stirea