Simona Halep va evolua la Hong Kong (WTA 125)

Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (foto) va evolua saptamana viitoare la turneul WTA 125 de la Hong Kong, pentru care a primit un wild card, a anuntat fostul lider mondial, intr-un clip video publicat de organizatori pe contul de Twitter al competitiei.Halep (33 ani), aflata in prezent pe locul 1.130 in lume, nu a mai jucat din mai, cand era nevoita sa abandoneze in primul tur la Trophee Clarins (WTA 125), de la Paris, la 7-5, 2-3 in meciul cu americanca McCartney Kessler.Simona Halep, ... citește toată știrea