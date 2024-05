Simona Halep, wild-card pentru WTA Rabat

Simona Halep (foto) a primit un wild-card pentru turneul de la Rabat, Maroc, programat sa debuteze in data de 19 mai. In aceasta saptamana, romanca va evolua la Paris, la turneul Trophee Clarins, unde a debutat marti, cu un meci impotriva americancei McCartney Kessler, apoi va pleca in Maroc. Simona Halep a primit un wild-card pentru turneul de la Rabat, confirmat de organizatori, care au anuntat ca si Paula Badosa va fi pe tablou. "Punctul culminant al acestui turneu va fi prezenta fostului ... citește toată știrea