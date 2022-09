Simona Radis e noua "regina" a canotajului romanesc!

Delegatia Romaniei care a obtinut patru medalii de aur la Campionatul Mondial de canotaj de la Racice a revenit luni in tara, fiind primita la salonul oficial de la Aeroportul Henri Coanda. "Sunt un presedinte extrem de fericit, chiar cel mai fericit, pentru ca acesti copii minunati au scris istorie. Dragi sportivi, vreau sa va multumesc pentru modul cum v-ati daruit. Am trait la acest Mondial o bucurie de nedescris. Am facut istorie, am batut recorduri. Eu mi-am dorit si eu sa ies campioana in ... citeste toata stirea