Simona si Sorana, in urcare dupa semifinalele de la Birmingham

Simona Halep (foto dreapta) si Sorana Cirstea (foto stanga) au urcat in clasamentul WTA, dupa turneul de la Birmingham. Cele doua romance au pierdut, duminica, in semifinalele competitiei pe iarba, dotata cu premii totale de 251.750 de dolari. Simona Halep si Sorana Cirstea au ratat sansa sa se lupte pentru trofeu in marea finala din Anglia. Beatriz Haddad Maia si Shuai Zhang le-au eliminat pe sportivele noastre. Simona Halep se mentine a urcat o pozitie in clasamentul WTA, dat publicitatii ... citeste toata stirea