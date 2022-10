Simone Tempestini, la al saptelea titlu de campion al Romaniei, la raliuri

Simone Tempestini si-a trecut in palmares al saptelea sau titlu de campion national absolut de raliuri, sambata, dupa ce a castigat Raliul Brasovului - TESS Rally Brasov 2022, ultima etapa a Campionatului Nationale de Raliuri Betano.Echipajul Simone Tempestini/Sergiu Itu (Skoda Fabia Rally2 Evo) a castigat categoric ultima etapa a sezonului, pilotul de origine italiana incheind pentru al cincilea an consecutiv pe prima pozitie in clasamentul general. Cu sapte titluri, Tempestini l-a egalat pe ... citeste toata stirea