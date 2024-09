Sinner e in continuare lider ATP

Italianul Jannik Sinner (foto) continua sa conduca in clasamentul ATP, dat publicitatii, luni, fiind urmat de germanul Alexander Zverev si spaniolul Carlos Alcaraz.Sinner are 11.180 de puncte, Zverev are 6.875, iar Alcaraz 6.690.Rusul Daniil Medvedev este pe locul cinci, cu 5.475 puncte, iar pe sase se afla Andrei Rublev, cu 4.645 puncte. Americanul Taylor Fritz este pe locul 7, cu 4.060 puncte, iar polonezul Hubert Hurkacz ocupa ... citește toată știrea