Sinner si Swiatek, campionii mondiali pentru anul 2024

Federatia Internationala de Tenis (ITF) i-a desemnat, luni, pe italianul Jannik Sinner si pe poloneza Iga Swiatek campionii mondiali ai anului 2024 in semn de recunoastere a performantelor lor la turneele de Grand Slam si in alte competitii de top ale sezonului trecut, conform Reuters.Numarul unu mondial, Sinner, care este pasibil de suspendare pentru o perioada de doi ani dupa ce anul trecut a picat doua teste antidoping, a castigat primul sau turneu de Mare Slem in 2024 la Australian Open ... citește toată știrea