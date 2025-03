Sirul victoriilor s-a intrerupt la Ramnicu Valcea

Corona Brasov a pierdut primul meci dupa noua victorii consecutive in Liga Nationala de Baschet Masculin, totodata prima infrangere in 2025.Sirul succeselor a fost intrerupt de CS Valcea 1924, o formatie aflata in forma foarte buna, care a ajuns la a cincea victorie la rand.Valcenii s-au impus, duminica, cu 74-68 (22-19, 15-16, 16-15, 21-18) si au ajuns la un bilant de 16 victorii si 5 infrangeri, in timp ce formatia brasoveana ramane cu 15-7.Potrivit baschet.ro, Rares ... citește toată știrea