Skachkov trece de la Sport Club la Corona

Dupa trei sezoane petrecute la Sport Club Miercurea Ciuc, Yevgeni Skachkov (foto) schimba orasul si trece la Brasov. Atacantul de origine rusa are o cariera lunga si o vasta experienta de joc. A jucat in Rusia, in KHL (Kontinental Hockey League), cea mai importanta liga de hochei din Rusia, considerata a fi si una dintre cele mai bune ligi de hochei din lume.A evoluat in KHL pentru Traktor Chelyabinsk, Ak Bars Kazan, SKA St. Petersburg, Torpedo Nizhny Novgorod, Salavat Yulaev Ufa, HK Sochi si ... citește toată știrea