Slobozia, in premiera in Liga 1

Unirea Slobozia a promovat in premiera in Superliga de fotbal a Romaniei, dupa ce a invins-o pe CS Mioveni cu scorul de 1-0 (1-0), miercuri seara, in deplasare, intr-o partida din etapa a 6-a a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal.Unicul gol al partidei a fost marcat de Florin Purece (45+3), din penalty.Echipa antrenata de Adrian Mihalcea are un avans de 13 puncte fata de AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, care ocupa locul 5, primul de baraj.Primele sase clasate la finalul sezonului regulat ... citește toată știrea