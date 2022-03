Soc in lumea tenisului: Ashleigh Barty, numarul unu mondial, anunta ca se retrage din activitate

Numarul unu mondial in circuitul feminin si tripla castigatoare de Grand Slam, Ashleigh Barty a anuntat ca se va retrage din tenisul profesionist la doar 25 de ani. Australianca a facut anuntul pe retelele de socializare miercuri, spunand ca pleaca "pentru indeplinirea altor vise"."Ma voi retrage din tenis. E prima data cand o zic cu voce tare, e greu de spus", a spus Barty. "Sunt atat de fericita si sunt atat de pregatita. Si stiu doar ca in momentul de fata in inima mea, pentru mine ca ... citeste toata stirea