Familia lui Lionel Messi - foto - (36 de ani) s-a aflat in pericol, dupa ce mai multi hoti au atacat, in cursul zilei de miercuri, o masina in care se aflau socrii starului argentinian. Conform informatiilor celor de la AFP, mai multi infractori au atacat, miercuri, in orasul Rosario (aflat la 300 km de capitala Argentinei, Buenos Aires), o masina care transporta bani proveniti din profitul unui supermarket detinut de Antonella Roccuzzo (sotia lui Lionel Messi) si care apartineau socrilor ... citeste toata stirea