Sorana Cirstea a confirmat participarea la Transylvania Open 2025

Sorana Cirstea (foto), cea mai bine clasata jucatoare romana de tenis in clasamentul WTA, si-a anuntat participarea la editia din 2025 a turneului Transylvania Open (WTA 250), programata intre 1 si 9 februarie la BTarena, din Cluj-Napoca, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Cirstea a afirmat, intr-o inregistrare video, ca 2025 ar putea fi ultimul sau an in circuitul profesionist. "Sunt fericita sa anunt ca in februarie voi reveni la Transylvania Open, la Cluj. Sezonul 2025 este posibil sa ... citește toată știrea