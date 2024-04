Sorana, in top 5 la "asi" cu 51 in 2024

Sorana Cirstea (foto), care a avut evolutii apreciate in turneele WTA 1000, a inregistrat un progres remarcabil. Capitolul la care Sorana Cirstea a crescut exponential este cel al asilor. Astfel, conform unei statistici realizate de Opta Ace, Sorana este pe locul patru in topul asilor reusiti de jucatoare in 2024 la ... citește toată știrea