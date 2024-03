Sorana isi ia antrenor si ea, spaniolul Alberto Costa e alesul

Sorana Cirstea (foto) face un turneu excelent la Miami, unde a jucat aseara in optimile de finala, contra americancei Danielle Collins. Desi s-a descurcat bine la Miami, unde nu are antrenor cu ea, Sorana va incepe in scurt timp colaborarea cu spaniolul Alberto Costa, fost castigator de Roland Garros in 2002. Romanca s-a declarat incantata de acest lucru si a explicat de ce a apelat la serviciile sale. "A fost destul de rapida alegerea, saptamana aceasta am facut-o. Ma va ajuta pe parcursul ... citește toată știrea