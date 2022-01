Sorana, "nasa" Petrei Kvitova

Sorana Cirstea - foto - (31 ani, 38 WTA) s-a calificat in turul 2 la Australian Open, dupa ce a invins-o fara emotii, scor 6-2, 6-2, pe Petra Kvitova (31 ani, 19 WTA), dupa o ora si 11 minute de joc. Aceasta este cea de-a 4-a victorie a lui "Sori" in fata campioanei din Cehia, iar presa internationala a reactionat imediat. La finalul partidei de la Melbourne, Petra Kvitova a afirmat ca Sorana Cirstea se simte in largul ei in momentul in care o intalneste. "Sorana ... citeste toata stirea