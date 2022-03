Sorana s-a antrenat pentru Miami cu Angelique Kerber

Dupa aventura incheiata in "optimi" la Indian Wells, Sorana Cirstea (31 de ani, locul 27 WTA) a ramas in America si va lua parte la turneul de la Miami, transmis in direct la Digi Sport, in perioada 21 martie - 3 aprilie 2022. Sportiva din Romania va juca direct in turul 2, cu invingatoarea dintre Shuai Zhang (33 de ani, locul 43 WTA) si Clara Tauson (19 ani, locul 40 WTA). Pana atunci, Sorana s-a antrenat alaturi de Angelique Kerber, actualul loc 15 din ierarhia WTA.Tripla castigatoare de ... citeste toata stirea