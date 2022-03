Sorana se apropie de Simona, in clasament

Simona Halep a urcat o pozitie in clasamentul WTA dat publicitatii luni, pana pe locul 26, cu 1.832 de puncte. Sorana Cirstea (foto) a urcat trei pozitii, pana pe locul 27 WTA, cu 1.775 de puncte. Diferenta dintre cele mai bune jucatoare romane din ierarhie este de 57 de puncte. Cirstea a jucat, sambata, in semifinalele turneului de la Lyon, faza in care a fost eliminata de Daiana Iastremska din Ucraina.Elena-Gabriela Ruse a devenit numarul 3 roman, pe locul 57 WTA, profitand de caderea abrupta ... citeste toata stirea