Deian Sorescu - foto - (25 de ani) a avut un impact decisiv pentru Rakow in preliminariile Ligii Campionilor si si-a ajutat echipa sa obtina o victorie extrem de importanta. Rakow a castigat, pe teren propriu, cu Qarabag, scor 3-2, in prima mansa din turul al treilea preliminar din Liga Campionilor. Golurile gazdelor au fost marcate de Cafarquliyev, autogol (55), Piasecki (71) si Kittel (90+1), in timp ce pentru azeri a punctat Xhixha, cu o dubla (73, 75). La ultima reusita a gazdelor a ... citeste toata stirea